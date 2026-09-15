Захарова рассказала о работе над участием Лаврова в совете глав МИД G20 в США
Участие главы МИД России Сергея Лаврова в совете министров иностранных дел (СМИД) G20 в США прорабатывается, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Как только все будет детально проработано, тогда уже сможем точно подтвердить»,— сказала Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге (трансляция велась на странице МИД во «ВКонтакте»).
СМИД G20 анонсировали на 30-31 октября. Однако, по словам Марии Захаровой, США сделали заявление по линии заместителей представителей стран G20, что мероприятие пройдет 23-24 сентября. «Как я понимаю, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Поэтому сейчас, на данном этапе, готовимся к этим мероприятиям»,— добавила представитель МИДа.
У Сергея Лаврова запланировано выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября, а также встреча с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятия.
Заседание министров иностранных дел G20 — не орган, чьи решения автоматически становятся обязательными: они носят рекомендательный характер и формально должны быть одобрены МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями. При этом на своих встречах «двадцатка» фактически определяет общую стратегию решения проблем мировой экономики и устойчивого развития, поэтому участие в таком формате дает возможность влиять на согласование международной повестки.
Для главы МИД России площадка имеет и практическое дипломатическое измерение. На заседании глав МИДов стран G20 в Рио-де-Жанейро 21–22 февраля 2024 года, посвященном регулированию геополитических противоречий и реформе экономических институтов, Сергей Лавров провел несколько двусторонних встреч с коллегами — то есть формат используется не только как многосторонний форум, но и как место для отдельных контактов.