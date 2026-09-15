Захарова рассказала о работе над участием Лаврова в совете глав МИД G20 в США

Участие главы МИД России Сергея Лаврова в совете министров иностранных дел (СМИД) G20 в США прорабатывается, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Как только все будет детально проработано, тогда уже сможем точно подтвердить»,— сказала Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге (трансляция велась на странице МИД во «ВКонтакте»).

СМИД G20 анонсировали на 30-31 октября. Однако, по словам Марии Захаровой, США сделали заявление по линии заместителей представителей стран G20, что мероприятие пройдет 23-24 сентября. «Как я понимаю, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Поэтому сейчас, на данном этапе, готовимся к этим мероприятиям»,— добавила представитель МИДа.

У Сергея Лаврова запланировано выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября, а также встреча с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятия.