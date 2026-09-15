Доклад FIFPro подчеркнул ведущую роль европейского рынка в мировом футболе

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала исследование, подчеркивающее «критическую» роль, которую играет европейский рынок для Международной федерации футбола (FIFA) и ее главного соревнования — чемпионата мира. На последнем, проходившем в Северной Америке, европейские клубы представляли более двух третей всех игроков, а их суммарная стоимость составила свыше 90% стоимости всех участников турнира. Исследование очень похоже на стремление лишний раз подчеркнуть опасность попыток FIFA игнорировать мнение Союза европейских футбольных ассоциаций, превратившегося в последнее время в злейшего врага головной структуры и ее президента Джанни Инфантино.

За основу в исследовании взят проходивший летом этого года в трех североамериканских странах — США, Мексике и Канаде — чемпионат мира по футболу, ключевое для руководящей видом Международной федерации футбола соревнование, от которого прежде всего зависит ее финансовое благополучие.

Подчеркивается роль Европы с помощью очень понятных цифр. Например, количественного соотношения игроков, представлявших ее клубы и клубы из пяти других региональных конфедераций — Азии, Африки, Южной Америки, Океании, а также той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна — в 48 сборных. Из европейских на турнир приехали 856 футболистов, 69% от общего числа. На предыдущем чемпионате мира, который в 2022 году принимал Катар, доля была чуть выше — 73%. Но авторы доклада напоминают, что он был гораздо более компактным — из 32 сборных. Бенефициарами же расширения формата стали прежде всего занимающие невысокие места в футбольном рейтинге команды за пределами Европы.

Еще более ярким смотрится ценовое выражение этой пропорции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Резко континентальный».