Дорогу в Данковском районе Липецкой области отремонтируют за 137 млн рублей

В Липецкой области планируют провести ремонт первых девяти километров автодороги Данков — Ярославы — Барятино (от 0+000 до 8+994 км). Генеральным подрядчиком выступает подконтрольное властям региона АО «Липецкдоравтоцентр», а субподрядчиком — тамбовское ООО «Стройкомплекс» Сергея Иванищева. Стоимость соглашения составляет 137,4 млн руб. Соответствующая информация появилась 15 сентября в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

ООО «Стройкомплекс» зарегистрировано в Тамбовской области в феврале 2014 года и работает в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. По информации Rusprofile, с сентября 2014-го пост генерального директора занимает Сергей Иванищев, который также является единственным учредителем, владеющим 100% долей уставного капитала (10 тыс. руб.). В 2025 году выручка компании составила 789,3 млн руб., увеличившись на 60,8% по сравнению с предыдущим годом (490,7 млн), однако чистая прибыль сократилась до 300 тыс. руб.

По условиям технического задания завершить работы необходимо до 20 октября 2026 года, но сроки могут быть продлены по соглашению сторон. Источником финансирования указаны собственные средства АО «Липецкдоравтоцентр». Размер аванса субподрядчику составляет 10% от общей стоимости соглашения — 13,7 млн руб.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» доверило АО «Липецкдоравтоцентр» выполнение работ в рамках шестой очереди ремонта автодорог регионального значения. При максимальной цене контракта 972 млн руб. соглашение заключили за 942,9 млн руб. Предметом закупки стал ремонт участков дорог общей протяженностью 42,2 км в разных муниципалитетах, включая Данковский, Добринский и Елецкий районы. Завершить работы требуется не позднее 30 октября 2026 года.

Денис Данилов