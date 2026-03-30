Липецкие власти доверили ремонт автодорог госкомпании почти за 1 млрд

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» определило подрядчика для выполнения шестой очереди ремонта автодорог регионального значения. Им стало государственное АО «Липецкдоравтоцентр», накануне преобразованное из унитарного предприятия. Об этом говорится на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляла 972 млн руб., итоговая стоимость работ — 942,9 млн руб. В торгах также участвовали еще три компании, предложившие более низкие цены — 855,4 млн и 923,4 млн руб., однако они уступили победителю по критериям оценки опыта. Их названия не раскрываются.

Предметом закупки является ремонт участков автодорог общей протяженностью 42,2 км. Работы предусмотрены на пяти объектах в различных муниципалитетах региона, включая Данковский, Добринский и Елецкий районы. В Усманском районе ремонт запланирован на двух участках — «Бреславка — Сторожевые Хутора — примыкание к автодороге Усмань — Дрязги» и «Грачевка — Березнеговка — граница Добринского района».

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы необходимо не позднее 30 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что агентство заключило контракт на третий этап ремонта дорожной сети регионального значения в 2026 году с «Липецкдоравтоцентр» за 762,2 млн руб. В целом по шести очередям совокупный объем финансирования достиг 5,1 млрд руб., при этом почти все контракты исполняет данная компания. Первая очередь оценивалась в 878,6 млн руб. (контракт на 817 млн руб.), вторая — 784,1 млн руб., четвертая — 963,7 млн руб. Исключением стала пятая очередь, где подрядчиком выступает воронежское ООО «Дорожник» с контрактом на 843,4 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Липецкдоравтоцентр» зарегистрировано в Липецке в 2025 году (областное государственное унитарное предприятие — в августе 2003 года). Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 16,3 млн руб. Учредитель — министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области. Генеральный директор — Антон Кононович. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб. (годом ранее — 3,1 млрд и 3 млн руб. соответственно). С 2011 года компания выиграла 788 госконтрактов на общую сумму 37 млрд руб.

Анна Швечикова