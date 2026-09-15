Ремонт на месторождении Карачаганак в Казахстане продлится до октября

Плановый ремонт на нефтегазовом месторождении Карачаганак в Казахстане продлится до 1 октября. Об этом сообщили «Интерфакс-Казахстан» в пресс-службе Минэнерго республики.

Работы начались 7 сентября. На время ремонта добыча на месторождении снизится примерно на 400-450 тыс. т, уточнили в ведомстве.

В июне на Карачаганаке сокращали добычу на 9 тыс. т после удара вооруженных сил Украины по Оренбургской области. Добыча нефти и газа на месторождении зависит от отправки сырого газа в Оренбург.

Карачаганак — одно из трех крупнейших месторождений нефти и газоконденсата в Казахстане. Экспорт осуществляется через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Месторождение разрабатывает международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).