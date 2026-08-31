Объем выданных автокредитов в Нижегородской области увеличился на 33%

Сумма выданных автокредитов в Нижегородской области в январе-июле 2026 года по сравнению с январем-июлем 2025 года выросла на 33% — до 25,5 млрд руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В России объем автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,6% — до 968,8 млрд руб., но по сравнению с январем-июлем 2024 года снизился на 32,3%. Такое сокращение в НБКИ поясняют ростом ставок и утильсбора, а также ужесточением денежно-кредитной политики.

Среди регионов по объему автокредитов в январе-июле 2026 года лидируют Москва (92,4 млрд руб.), Московская область (74,6 млрд руб.) и Санкт-Петербург (54,2 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что выдача автокредитов остается на не очень высоком уровне, что свидетельствует как о не очень активном спросе из-за высоких ставок и роста цен на автомобили, так и о слабом аппетите к риску со стороны банков. «Последние сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем», — добавил он.

Как писал «Ъ», средний срок автокредита в Нижегородской области в июле 2026 года увеличился по сравнению с июлем 2025 года на 20,3% — до 5 лет и 11 месяцев.

Егор Емельянов