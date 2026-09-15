Сафонов и Батраков вошли в состав сборной России на осенние товарищеские матчи

Российский футбольный союз (РФС) объявил итоговый состав национальной команды на осенний сбор. Заявка опубликована на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Сафонов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Матвей Сафонов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Всего в расположение сборной вызвали 29 игроков. В состав команды вошли вратари Матвей Сафонов (ПСЖ), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Александр Максименко («Спартак»); защитники Арсен Адамов («Ахмат»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Игорь Дивеев («Зенит»), Виктор Мелехин («Ростов»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив») и Максим Осипенко (московское «Динамо»); полузащитники Артем Карпукас, Максим Глушенков (оба — «Зенит»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Алексей Батраков («Галатасарай»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат») и Александр Головин («Монако»); нападающие Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Краснодар») и Александр Соболев («Зенит»).

Осенью сборная России проведет три товарищеских матча. 29 сентября национальная команда сыграет с иранцами в Казани, 3 октября — с намибийцами в Екатеринбурге, 6 октября — с нигерийцами в Нижнем Новгороде.

Арнольд Кабанов