Палата представителей США ускоренно рассмотрит законопроект об «адских санкциях»

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США поддержал рассмотрение одобренного Сенатом законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана. Сняты последние формальные барьеры для голосования по законопроекту полным составом Палаты представителей. Ожидается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса уже на этой неделе, до того как законодатели уйдут на каникулы перед выборами 3 ноября.

В документе, принятом профильным комитетом, отвечающим за установку регламента обсуждения законопроекта, отмечается, что любые поправки и процедурные возражения во время голосования будут запрещены. Это означает, что несогласные уже не смогут внести в документ никаких дополнительных изменений.

Согласно принятой резолюции, на дебаты отводится всего один час — по 30 минут на представителей республиканцев и демократов. Таким образом, все сведется к их декларативным выступлениям для протокола.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Адские санкции" прошли очередной круг»