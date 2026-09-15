На фестивале «Руртриеннале» показали спектакль «Европа» Кшиштофа Варликовского

Европа в пьесе канадского драматурга и режиссера Важди Муавада (когда-то он ставил свое сочинение «Пожары» в московском театре Et Cetera) — не континент, а женское имя. Хотя, конечно, и континент тоже, и в этом одна из главных идей спектакля, пусть и не сразу понятная. Сюжет Муавада раскручивает страшную историю, якобы случившуюся три четверти века назад в вымышленном государстве под названием Хавезтан. Ученики младшего класса тамошней школы тогда были убиты террористами, в живых осталась только одна девочка, которой теперь уже за восемьдесят,— это и есть та самая Европа. В наши дни ООН решает провести расследование той резни, и сотрудница некоего профильного комитета Ассия (читай — Азия) Фадиагха разыскивает единственную свидетельницу трагедии. ООН упоминается настоящая, но в спектакле Кшиштофа Варликовского нельзя быть до конца уверенным, что речь действительно об ООН и что у героини прекрасной польской актрисы Магдалены Челецкой и вправду есть какие-то полномочия: здесь все происходит отчасти как во сне.

Вообще, тема памяти о страшном прошлом и вины, не отпускающей и через несколько поколений,— едва ли не самая существенная у Варликовского, его театр даже называют «лабораторией памяти», и в программу работы этого творческого института спектакля «Европа» с полным основанием укладывается.

На сцене между тем ужасы только множатся. Найденная эффектно выглядящей ооновской посланницей странная старуха соглашается дать показания только в том случае, если следовательница соберет по миру трех дочерей Европы, которые не подозревают не только о родстве друг с другом, но и о том, кто именно их произвел на свет. Буквально запертым обстоятельствами в безвыходном пространстве женщинам предстоит узнать эти тайны. Зрителям же рассказывают гораздо больше — о том, что Европа, оказывается, была в сговоре с террористами и что смерть одноклассников в том числе на ее совести. Но и этого мало.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европино горе».