«Базовая станция устроена сложнее конструктора Lego»

11 сентября четыре крупнейших российских оператора связи официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. В конце лета Минцифры разрешило операторам использовать частоты под LTE для последующего развертывания 5G, а Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о выделении каждому из операторов полосы частот по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц без обсуждаемого ранее аукциона. “Ъ” поговорил с гендиректором вендора российских базовых станций «Иртея» (по 50% у МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса») Дмитрием Лаконцевым о готовности отечественного «железа» к работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава производителя телеком-оборудования «Иртея» Дмитрий Лаконцев

Фото: пресс-служба «Иртея» Глава производителя телеком-оборудования «Иртея» Дмитрий Лаконцев

Фото: пресс-служба «Иртея»

— С чем технически к запуску 5G в России пришел телеком-рынок? Как обстоит ситуация с профильным «железом», на котором предстоит работать операторам?

— Для нас главное, что к запуску 5G уже готова промышленность. Мы подошли к этому этапу с оборудованием, с опытом работы в коммерческих сетях и с доверием операторов.

Базовые станции «Иртея» готовы работать в режиме 5G во всех российских диапазонах, о которых идет речь: и на частотах, ранее выделенных для LTE, и в новых диапазонах для пятого поколения. Здесь сошлись усилия Минцифры, операторов и производителей.

— Можете оценить долю российского телеком-оборудования на рынке во второй половине 2026 года?

— Если говорить именно о базовых станциях, то к точным оценкам долей я отношусь осторожно. Этот рынок и раньше трудно было назвать прозрачным, а после 2022 года условия поставок существенно изменились. Переход на российское оборудование должен опираться на совместную работу участников рынка: согласовать требования, проверить решение в сети, научиться быстро разбирать возникающие вопросы. Объем поставок растет по мере того, как оператор убеждается в результате.

— Какое количество российских базовых станций планируется установить в 2026 году?

— Мы планируем отгрузить операторам около 3 тыс. базовых станций. В коммерческих сетях МТС и «Вымпелком» уже работают более 2 тыс. наших станций. Это разные показатели: отгрузки за год и общее количество работающих станций.

Если говорить о пятом поколении, первые сотни базовых станций для коммерческих сетей мы рассчитываем поставить в первом квартале 2027 года.

— Более года назад вы заявляли, что начинаете серийное производство нового типа базовых станций — Single RAN, которые поддерживают стандарты 2G, 4G, 5G. В каком количестве сейчас производятся базовые станции и кому поставляются?

— Станции Single RAN уже работают в сетях операторов. В одной платформе мы объединяем поддержку GSM, LTE и 5G с открытыми интерфейсами Open RAN. Оператору нужно сохранить связь для абонентов со старыми телефонами, развивать LTE как основной стандарт и одновременно готовить услуги пятого поколения. При этом мы хотим, чтобы у заказчика оставалась свобода выбора. Открытые интерфейсы позволяют строить решение с совместимым оборудованием разных производителей.

— Также в числе последних заявлений компании — планы к 2028 году довести долю отечественных компонентов в базовых станциях до 30%. Какова их доля сейчас?

— По нашей грубой оценке, сейчас доля отечественных компонентов не превышает 5%. Существенно увеличить эту долю рассчитываем в следующей платформе, над которой уже работаем.

Базовая станция устроена сложнее конструктора Lego: нельзя просто заменить белый брусочек на зеленый и считать, что все осталось как было. Компоненты работают в составе сложной радио- и вычислительной системы. Замена требует проверки, как изменились ее характеристики, чтобы заново отладить взаимодействие элементов. Поэтому мы закладываем российские компоненты в проект новой платформы и отлаживаем систему целиком.

У нас уже есть лабораторные прототипы платформы 2.0 с компонентами более чем десяти российских поставщиков. В 2027 году планируем перейти к интенсивным испытаниям, чтобы в начале 2028 года запустить производство. С этой платформой рассчитываем довести долю российских компонентов до 30% и выполнить новые требования локализации. Это инженерная программа с разработчиками компонентов, образцами и испытаниями, ее результатом должна стать готовая к работе в сети станция.

— В целом какие сферы внедрения 5G вы сейчас видите наиболее перспективными в России?

— Операторы и крупные корпоративные заказчики приходят к нам с целевыми конфигурациями сетей LTE и 5G. Станция может обеспечивать связью населенный пункт или металлургический завод. Для нас главное, какие характеристики нужны заказчику в этой конфигурации.

Если говорить о масштабе спроса, основную выручку от 5G в России мы рассчитываем получать от поставок оборудования для публичных сетей.

Мы ожидаем, что при развертывании 5G российские операторы будут ежегодно устанавливать несколько тысяч базовых станций в городах, туристических местах и зонах отдыха. Спрос со стороны частных сетей оцениваем заметно скромнее.

В экспорте соотношение может оказаться другим. Рассчитываем, что с 2028 года зарубежные корпоративные проекты смогут занять заметную долю наших поставок. Но сейчас я бы говорил об этом как об ожидании.

— Можете ли оценить емкость коммерческого рынка 5G в России?

— По оценке гендиректора МТС Инессы Галактионовой, это 60 тыс. базовых станций до 2035 года. Это ориентир по масштабу развертывания сетей.

— Сможет ли Россия повторить часть мирового опыта внедрения 5G? Какой страны и в чем?

— Каждая страна запускала 5G в своих условиях. Мы можем учитывать этот опыт и выбирать подходящие решения, но наш путь я бы оценивал по тому, насколько он отвечает задачам страны. Если искать аналогию, я бы условно назвал близким китайский подход: стратегические дорожные карты, развитие собственного оборудования, совместная работа операторов, производителей и корпоративных заказчиков.

В России Минцифры формирует стратегию развития отрасли в постоянном диалоге с ее участниками. Минпромторг работает над технологической цепочкой, в том числе над развитием компонентной базы. Для производителя это связанные задачи: нужно понимать, какое оборудование потребуется сетям и какие компоненты будут доступны для его выпуска. Развивать такую цепочку помогает координация на уровне правительства.

— Когда компании-клиенты увидят работу российских базовых станций на сетях 5G?

— Работу базовой станции 5G «Иртея» в коммерческой сети МТС планируем показать на форуме «Цифровые решения». Он пройдет с 6 по 10 октября в Москве. На форуме речь об одной станции, а дальше рассчитываем наращивать поставки постепенно.

Интервью взяла Татьяна Исакова