Воронежский «Риф» отсудил 105 млн у подмосковного конструкторского бюро

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск АО «Риф» к АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ, структура «Ростеха») о взыскании 105,7 млн руб. С ответчика взыскан основной долг в сумме, эквивалентной 1,29 млн долларов США, неустойка в размере 38,8 тыс. долларов США, а также 981,8 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. Это следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В начале года воронежский производитель электроники подал два иска к подмосковному предприятию на общую сумму 176,2 млн руб. Задолженность образовалась по договору поставки, заключенному в январе 2024 года. По второму иску на 70,5 млн руб. также принято решение в пользу истца, в настоящее время дело рассматривается в апелляционной инстанции, следующее заседание назначено на 16 июля.

По данным Rusprofile, АО «Риф» зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Данные об учредителях не раскрываются. Актуальные финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Александр Иванов. Господин Иванов также руководит еще шестью воронежскими компаниями, в том числе АО «Корпорация НПО "Риф"». АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» зарегистрировано в городе Раменское Московской области в 1992 году. Уставный капитал — 168,8 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор — Александр Войт. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

Это не первые споры между компаниями. Весной «Риф» уже пытался взыскать с РПКБ 56,3 млн руб. долга по тому же договору поставки, но в июле арбитраж прекратил производство по делу в связи с мировым соглашением — конструкторское бюро обязалось погасить долг до 15 декабря. Еще один иск на 51,4 млн руб. был подан в июне и также прекращен в августе из-за достижения сторонами мирового соглашения.

Ульяна Ларионова