Выступающий за «Ан-Наср» Роналду готовит предложение о покупке клуба

Португальский нападающий Криштиану Роналду может приобрести саудовский футбольный клуб «Ан-Наср», который он представляет с 2023 года. Об этом сообщает издание A Bola.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

По данным источника, помимо Роналду предложение о покупке актива у Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) готовят еще четыре инвестора. В их число входит Джерри Кардинале — основатель компании RedBird Capital Partners, которой принадлежит итальянский «Милан». Ожидается, что каждый из потенциальных совладельцев должен вложить по €92 млн. Решение о сделке будет принято на экстренном заседании PIF, которое должно состояться в ближайшие 48 часов.

Текущий контракт 41-летнего Роналду с «Ан-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В составе команды он стал чемпионом Саудовской Аравии и победителем арабской Лиги чемпионов. Также на протяжении карьеры форвард выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Вместе со сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды — Лигу наций (2019, 2025). Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Арнольд Кабанов