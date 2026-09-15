Чрезвычайный посол Йемена в России встретился с уфимскими студентами

Чрезвычайный и полномочный посол Йеменской республики в России Ахмед Салем Аль-Вахейши встретился с иностранными студентами, которые учатся в вузах Уфы — Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ), Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) и Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). Об этом сообщает пресс-служба БГМУ.

Господин Аль-Вахейши в беседе с молодежью поинтересовался условиями проживания и адаптации в Башкирии и обсудил перспективы связей республик в вопросе образования. Кроме того, посол посетил студенческое общежитие, ознакомился с научно-образовательной инфраструктурой БГМУ.

С башкирской стороны во встрече участвовала председатель госкомитета региона по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, а также представители вузов и министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности.

Как сообщал «Ъ-Уфа», накануне посол Йемена встретился с главой Башкирии.

Идэль Гумеров