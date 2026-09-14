Глава Башкирии встретился с послом Йемена

В Уфе состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с послом Йеменской республики в России Ахмедом Салемом Аль-Вахейши.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, господин Хабиров обратил внимание на перспективы сотрудничества республик в нефтегазовой отрасли, машиностроении, сельском хозяйстве, а также в научно-образовательной сфере. В качестве примера он привел обучение 40 студентов из Йемена в башкирских вузах. Также он пригласил делегацию из южно-аравийского государства на церемонию открытия Уфимского межвузовского кампуса.

Господин Салем Аль-Вахейши выразил заинтересованность в участии России в укреплении топливно-энергетического комплекса Йемена. Кроме того, он предложил начать подготовку соглашения о развитии сотрудничества между Башкирией и Йеменом и выступил с инициативой сделать побратимами два города республик.