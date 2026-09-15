Суд в Москве отказал в смягчении меры пресечения сестрам Хачатурян

Басманный суд Москвы постановил оставить в своем прежнем статусе Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян, отказав в жалобах адвокатов девушек. Защитник младшей из сестер, Марии, Ярослав Пакулин заявил “Ъ”, что в этом деле наблюдается «чудовищная волокита». По его словам, заседание суда, на котором он получил отказ, состоялось еще в июле, однако решение на руки ему выдали только сейчас.

Господин Пакулин также отметил, что и само слушание в Басманном суде состоялось спустя пять месяцев после подачи жалобы. «Мы требовали устранить нарушение закрепленных в Конституции прав наших подзащитных»,— заявил адвокат. Сразу после убийства Михаила Хачатуряна его дочерей поместили в СИЗО, однако вскоре после кампании в их защиту как жертв домашнего насилия их отпустили под запрет определенных действий. Среди них были запреты на общение между собой и с другими фигурантами дела, кроме их матери Аурелии Дундук, на общение со СМИ, на пользование телефонами и интернетом и т. д. Защитник старшей сестры, Крестины, Алексей Паршин пояснил, что большая часть запретов была отменена «в индивидуальном порядке» самим следователем. В итоге девушки получили возможность даже устроиться на работу. Однако говорить с журналистами и видеться между собой им по-прежнему запрещено — они могли встречаться только в суде или во время следственных действий, каковых не было уже два года.

В жалобах адвокаты говорили о чрезмерной длительности запретов, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда России, определившего, что подобные меры должны быть «пропорциональными, соразмерными и необходимыми» и судам следует «соблюдать баланс между публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности». По мнению защиты, «длительность запрета на общение с сестрами по своему влиянию на их психологическое состояние достигает уровня жестокого обращения с ними». Запрет на выступление в СМИ девушки также считают ущемлением их прав, поскольку их дело широко обсуждается в обществе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сестрам Хачатурян продлили разобщение»