Советник Трампа допустил скорое улучшение ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе

США обсуждают вопросы безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе с региональными союзниками, сообщил помощник американского президента по Ближнему Востоку Массад Булос. По его мнению, ситуация скоро улучшится.

«В последние несколько часов мы начинаем видеть позитивные изменения»,— сказал Массад Булос на Арабском медиасаммите в Дубае (цитата по The National). По его словам, свобода судоходства в Красном море — это «красная линия и очень важная тема» для президента США Дональда Трампа. «Мы координируем свои действия с нашими региональными союзниками и вскоре увидим перемены»,— добавил советник американского президента.

14 сентября боевики движения «Ансар Аллах» установили контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Морской коридор соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу.

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