В Воронежской области с начала года на 8% выросло число ДТП с электросамокатами

За семь месяцев 2026 года в Воронежской области было зафиксировано 39 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту воронежской облдумы Владимир Верзилин в ходе круглого стола по теме регулирования СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала года в ДТП с электросамокатами пострадали 42 воронежца, причем 60% аварий произошло в облцентре. За тот же период в области зафиксировали 13 ДТП с участием несовершеннолетних и 13 пострадавших. Большая часть аварий (80%) случилась в светлое время суток.

«Значит, дело не в плохой видимости, а в культуре вождения и эффективности контроля»,— добавил господин Верзилин.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что СИМ могут полностью запретить на тротуарах как минимум трех улиц Воронежа. Речь идет о проспекте Революции, улицах Карла Маркса и Никитинской.

О запретах на электросамокаты в Воронеже, принятых в 2024 году, — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов