Учредителя и гендиректора «Спайка-Рус» обвинили в выводе из РФ 44 млрд рублей

В Останкинском суде столицы 14 сентября началось слушание по существу уголовного дела учредителя ООО «Спайка-Рус» Давида Казаряна и гендиректора компании Араика Саруханяна. Им инкриминируют неуплату налогов юридическим лицом в особо крупном размере, совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и легализацию преступных доходов (ст. 199, 193.1 и 174.1 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку оба предпринимателя, по некоторым данным, сейчас проживают в Армении.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Давид Казарян и Араик Саруханян, было возбуждено ГСУ СКР в апреле 2019 года. По версии следствия, бизнесмены по договорам на поставку в Россию плодоовощной продукции вывели из страны около 44 млрд руб. На протяжении 2015–2018 годов, когда якобы осуществлялись поставки, в Россию было ввезено овощей и фруктов лишь на 2% от стоимости контрактов. Налоги со сделок также фигурантами не уплачивались. По данным правоохранителей, выведенные средства были вложены в акции различных компаний, что было квалифицировано как легализация преступных доходов.

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