Фрукты ушли не по адресу

В Москве начался заочный процесс по делу Давида Казаряна и Араика Саруханяна, соответственно учредителя и гендиректора ООО «Спайка-Рус» — российской «дочки» крупнейшего в Армении экспортера плодоовощной продукции. Предпринимателей обвиняют в выводе из России по фиктивным договорам около 44 млрд руб., уклонении от уплаты НДС на 5 млрд руб. и легализации средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовой автомобиль экспортной торговой компании Spayka

Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ Грузовой автомобиль экспортной торговой компании Spayka

Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ

В Останкинском суде столицы 14 сентября началось слушание по существу уголовного дела учредителя ООО «Спайка-Рус» Давида Казаряна и гендиректора компании Араика Саруханяна. Им инкриминируют неуплату налогов юридическим лицом в особо крупном размере, совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и легализацию преступных доходов (ст. 199, 193.1 и 174.1 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку оба предпринимателя, по некоторым данным, сейчас проживают в Армении.

ООО «Спайка-Рус» — созданная в 2011 году дочерняя структура армянского агрохолдинга ООО «Спайка», до последнего времени крупнейшего в своей стране экспортера плодоовощной продукции в страны СНГ, Европы и Персидского залива. По публиковавшимся данным Минфина Армении, ООО «Спайка» обеспечивало до 70% всего экспорта фруктов и овощей из республики.

ООО «Спайка-Рус» занималось ввозом в Россию продукции из Армении. После предъявления к ней налоговых претензий компания перестала публиковать финансовые отчеты, а все долги перевела на дочернюю «Спайка-Логистик». К 2026 году обе задолжали бюджету (с пенями и штрафами) около 12 млрд руб. Сейчас у компаний заблокированы счета во всех российских банках.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Давид Казарян и Араик Саруханян, было возбуждено ГСУ СКР в апреле 2019 года. По версии следствия, бизнесмены по договорам на поставку в Россию плодоовощной продукции вывели из страны около 44 млрд руб. На протяжении 2015–2018 годов, когда якобы осуществлялись поставки, в Россию было ввезено овощей и фруктов лишь на 2% от стоимости контрактов. Налоги со сделок также фигурантами не уплачивались. По данным правоохранителей, выведенные средства были вложены в акции различных компаний, что было квалифицировано как легализация преступных доходов.

После начала расследования в России в Армении Давиду Казаряну также было предъявлено обвинение в неуплате налогов на $17 млн. Но после того как бизнесмен компенсировал ущерб государству, его уголовное преследование было прекращено.

В марте 2025 года Давиду Казаряну и Араику Саруханяну ГСУ СКР заочно предъявило обвинение, оба были объявлены в розыск. Господина Казаряна следствие считает организатором инкриминируемых бизнесменам преступлений, господина Саруханяна — исполнителем.

Расследование дважды приостанавливалось в связи с розыском фигурантов, затем вновь возобновлялось. В суд дело поступило в августе 2026 года.

Отметим, что в апреле 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной инспекции ФНС №30 к ООО «Спайка-Логистик» о взыскании с ответчика 3,12 млрд руб. недоимок по НДС. Заодно с ООО были взысканы пени и штрафы, которые начислялись его материнской компании «Спайка-Рус», привлеченной к делу в качестве третьего лица. В ходе арбитражного разбирательства была подтверждена фиктивность сделок по поставкам плодоовощной продукции. Об этом, в частности, дали показания номинальные руководители компаний, участвовавших в заключении сделок и переводе средств.

В июле 2026 года в Дорогомиловском суде Москвы был рассмотрен иск Моспрокуратуры о взыскании с господ Казаряна, Саруханяна, возглавляемых ими компаний ООО «Спайка-Рус» и ООО «Гринхауз», а также армянской «Спайки» в пользу РФ 43,9 млрд руб. В иске надзорное ведомство требовало обратить взыскание на сотни грузовых автомобилей и прицепов компании «Спайка», а также арестовать все движимое и недвижимое имущество ответчиков, их банковские счета, акции, доли в компаниях и другие активы. По данным “Ъ”, в июле же иск был рассмотрен и полностью удовлетворен. В настоящий момент это решение находится в стадии апелляционного обжалования в Мосгорсуде.

Алексей Соковнин