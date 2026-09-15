Верховная рада Украины утвердила отставку генпрокурора Руслана Кравченко

Верховная рада утвердила отставку генпрокурора Руслана Кравченко, заподозренного в коррупции и уволенного после начатого против него расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Накануне генпрокурор вместе с женой уехал во Францию по выписанной им же самим командировке. Оказавшись вне досягаемости украинских силовых органов, Кравченко обвинил в продажности главу НАБУ Семена Кривоноса и пригрозил открыть миру глаза на коррупцию в антикоррупционных органах Украины.

За считаные часы до того, как Зеленский принял окончательное решение о его увольнении, уже подавший в отставку, но формально все еще находившийся в должности генпрокурора Руслан Кравченко выступил со скандальным видеообращением, которое в итоге и стало для него политической точкой невозврата. «Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов»,— заявил Кравченко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с коррупцией на марше».