Госсовет Крыма предложит Мишустину увеличить кредитные каникулы для бизнеса

Государственный совет Крыма предложит премьер-министру России Михаилу Мишустину продлить кредитные каникулы для малого и среднего предпринимательства с шести месяцев до полутора лет. Соответствующий проект обращения уже подготовлен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам главы республиканского комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, действующий механизм кредитных каникул «показал высокую эффективность в качестве меры поддержки бизнеса». Однако, по словам госпожи Виноградовой, в действующей редакции норма распространяется только на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и на срок до полугода.

«Восстановление в сельском хозяйстве, туризме и других отраслях может превысить сезонный годовой цикл, поэтому предлагается увеличить срок предоставления каникул с 6 до 18 месяцев. Также необходимо снять ограничение по дате для договоров займа, заключенных ранее 1 марта 2024 года»,— отметила депутат.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Власти региона вдвое и более снизили местным бизнесменам арендную плату.

Летом власти также ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса в Севастополе. Они снизили арендную плату на землю и недвижимость на 75%, а также установили льготы для владельцев нестационарных торговых объектов.

Александр Дремлюгин, Симферополь