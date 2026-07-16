В Севастополе ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса

Власти Севастополя ввели дополнительные меры поддержки для местного бизнеса, временно снизив арендную плату на землю и недвижимость, а также установив льготы для владельцев нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По словам губернатора, для предприятий, арендующих землю и помещения у города, с 1 июля по 30 сентября снизят арендную плату на 75%. Это касается отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспортной сферы. Для владельцев НТО до конца года на 50% снизят плату за размещение торговых ларьков и павильонов. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освободят от платы. Ранее власти Севастополя освободили от арендной платы летние кафе.

«Понимаю, что работать в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений сейчас сложно. Поэтому сегодня на заседании правительства Севастополя мы приняли пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Наша цель — снизить финансовую нагрузку на предприятия, чтобы они могли сохранить коллективы и работать дальше»,— отметил господин Развожаев.

Александр Дремлюгин, Симферополь