В Севастополе ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса
Власти Севастополя ввели дополнительные меры поддержки для местного бизнеса, временно снизив арендную плату на землю и недвижимость, а также установив льготы для владельцев нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
По словам губернатора, для предприятий, арендующих землю и помещения у города, с 1 июля по 30 сентября снизят арендную плату на 75%. Это касается отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспортной сферы. Для владельцев НТО до конца года на 50% снизят плату за размещение торговых ларьков и павильонов. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освободят от платы. Ранее власти Севастополя освободили от арендной платы летние кафе.
«Понимаю, что работать в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений сейчас сложно. Поэтому сегодня на заседании правительства Севастополя мы приняли пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Наша цель — снизить финансовую нагрузку на предприятия, чтобы они могли сохранить коллективы и работать дальше»,— отметил господин Развожаев.
Меры по поддержке бизнеса, аналогичные тем, что были введены в Севастополе, активно применяются в других регионах России и на федеральном уровне. Например, в Ленинградской области субсидируется до 50% затрат импортозамещающих предприятий на аренду площадок. Правительство РФ также выделяет средства для компенсации ИП и компаниям Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавшим от военных действий, включая возмещение за утраченное имущество и компенсацию простоя работников.
В целом, обсуждение подходов к государственной поддержке малого и среднего бизнеса активизировалось, сфокусировавшись на повышении эффективности и адресности мер. Власти стремятся переориентировать поддержку с достижения количественных показателей на качественный рост, используя динамический массив данных о потребностях сектора. Одной из целей является замещение иностранных поставщиков товаров и технологий.