Александр Шуваев: 15 млн рублей направили на благоустройство семи городских объектов в Белгороде

В 2026 году по муниципальной программе «Белгород меняется» на благоустройство семи городских объектов было направлено почти 15 млн руб. Все объекты были выбраны с учетом мнения жителей. На двух работы уже завершены, на трех они идут строго по графику, на одном началась подготовка, а еще один предстоит благоустроить до конца года. Об этом 15 сентября рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Александра Шуваева в мессенджере «Макс» Фото: канал Александра Шуваева в мессенджере «Макс»

По информации господина Шуваева, во дворе дома 39б по улице Щорса уже восстановлена подпорная стенка и обустроена пешеходная связь — затраты составили 1,8 млн руб. Также отремонтировано дорожное покрытие у дома 133г на проспекте Богдана Хмельницкого, на что было направлено 516 тыс. руб.

Работы сейчас ведутся в районе домов на Лермонтова, 9а и Апанасенко, 51а, где продолжается благоустройство территории в рамках проекта «С заботой об истории» — на эти цели направлено свыше 708 тыс. руб. Также идет обустройство пешеходных дорожек через пустырь между улицами Макаренко и Почтовой, стоимость контракта — почти 1,5 млн руб. Помимо этого, продолжается благоустройство территории у дома №13 на улице Щорса по программе «Удобный чистый двор». Объем финансирования — 1,3 млн руб.

«Все объекты под контролем, подрядчики соблюдают сроки»,— отметил врио главы региона.

Подготовительные работы в настоящее время ведутся для обустройства детской игровой и спортивной площадки во дворе дома №8 по улице 60 лет Октября. Сумма контракта по этому объекту самая крупная — почти 4 млн руб. Проект, по словам Александра Шуваева, находится на особом контроле. Кроме того, строителям до конца 2026 года предстоит выполнить обустройство детской игровой площадки на Губкина, 44б.

«Работы по муниципальной программе "Белгород меняется" — это реальные изменения, которые люди видят каждый день, выходя из дома. Точечные, но важные. Город продолжает развиваться — и в первую очередь для тех, кто в нем живет»,— подчеркнул Александр Шуваев.

В конце августа «Ъ-Черноземье» также сообщал, что на реализацию первого этапа восстановления Белгородской области из федерального бюджета направили 27 млрд руб. По словам врио главы региона Александра Шуваева, на эти средства уже восстановлены 14 школ, 11 детских садов и два колледжа, детская поликлиника в Белгороде. В работе остаются 24 объекта, которые планируют завершить до конца 2026 года.

Денис Данилов