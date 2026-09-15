Российские ракетоносцы пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился около пяти часов. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Ракетоносцы сопровождали самолеты Су-33 ВМФ России. На отдельных этапах маршрута — истребители других стран. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— указано в сообщении Минобороны.

В конце июля Минобороны сообщало о полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Балтийским морем и ракетоносцев Ту-95МС — над Японским.