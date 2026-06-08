В Воронеже электросамокатчикам с начала года выписали 335 штрафов

С начала сезона 2026 года специализированные операторы заблокировали 171 аккаунт и наложили 335 штрафов на пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Больше всего нарушений связано с неправильной парковкой — 180 случаев, еще 85 штрафов выписано за использование электросамокатов в зоне запрета. Об этом на еженедельной планерке в администрации Воронежа сообщил руководитель управления транспорта Михаил Шацких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запрещающий знак движения на электросамокате на ограждении в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Запрещающий знак движения на электросамокате на ограждении в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За поездки вдвоем было наложено 30 штрафов (до 5 тыс. руб.), за выезд за границу проката — 20, за использование СИМ несовершеннолетними — 13 (с блокировкой аккаунта), еще семь штрафов — за ущерб имуществу компании.

По словам господина Шацких, в этом году количество арендных электросамокатов в Воронеже сократилось: работают два оператора — ООО «Вуш» (1,2 тыс. единиц) и ООО «Орбитал Технолоджи» (бренд «Яндекс Go», 900 единиц). В 2025 году в городе работали три оператора (включая «МТС-Юрент») и было 3,2 тыс. единиц. В настоящее время сформировано 19 зон ограничения скорости движения СИМ (до 15 км/ч) и 25 зон запрета эксплуатации (в 2025 году их было 13). Запрещающие знаки установлены в парках «Дельфин», «Орленок», «Алые паруса», «Танаис», имени Дурова, Дзержинского, Кольцовском и Комсомольском скверах, на Советской площади, площади Победы, в Петровском и Никитинском скверах, в Первомайском саду и других зонах.

При этом до 2035 года планируется обустроить связные велодорожки протяженностью не менее 60 км. Мэр Сергей Петрин предложил нанести разметку на тротуары.

«Я понимаю, что мероприятия по устройству велодорожек технически не везде возможны и финансово стоят дорого, но нанесение разметки на тротуарные части позволит упорядочить взаимоотношения пешеходов и велосипедистов, а также людей, которые используют СИМ»,— пояснил господин Петрин и добавил, что сейчас разметка наносится только на 409 местах парковки электросамокатов.

В середине марта Сергей Петрин сообщал, что администрация планирует ввести штрафы для операторов СИМ за оставление электросамокатов в неположенных местах и нарушения в запрещенных зонах. В некоторых случаях санкции могут доходить до расторжения контрактов с компаниями.

Ульяна Ларионова