Не грози Южному Уралу, подавая в суд у себя на Кипре

Национализированное у бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича, а затем реализованное на торгах ООО «Универсальный магазин (УМ) „Школьник“» инициировало в Арбитражном суде Челябинской области процесс по принудительному переносу спора с иностранными кредиторами в российскую юрисдикцию. Компания требует запретить казахстанскому ТОО Baiterek Capital продолжать разбирательства в судах Республики Кипр, касающиеся взыскания долга по займу 2018 года. В качестве финансового рычага истец просит установить судебную неустойку в размере 12,6 млн евро. Эксперты отмечают, что «Школьник» использует инструмент «антиискового запрета», ставший ответом российского права на санкционное давление и попытки зарубежных структур обойти решения отечественных судов в отношении изъятых активов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Арбитражный суд Челябинской области 1 сентября принял к производству заявление ООО «УМ „Школьник“» к казахстанскому товариществу с ограниченной ответственностью Baiterek Capital. Компания просит суд запретить ответчику продолжать любые инициированные разбирательства в судах Кипра, вытекающие из договора займа от 16 февраля 2018 года. «Школьник» настаивает на исключительной компетенции российских судов в данном вопросе и требует обязать Baiterek Capital в течение двух недель официально отозвать все исковые требования из кипрской юрисдикции.

Помимо запрета на текущие процессы, челябинская компания хочет наложить вето на инициирование любых новых арбитражных или судебных разбирательств за пределами РФ. Главным инструментом обеспечения иска заявлена судебная неустойка: в случае невыполнения любого из предписаний «Школьник» просит взыскать с казахстанской стороны 12,6 млн евро за каждый факт нарушения. Заседание назначено на 23 сентября.

Конфликт вокруг УМ «Школьник» является частью масштабного процесса перераспределения активов семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, суд над которым по обвинению в получении многомиллиардной взятки стартует в Москве 11 сентября (сам господин Юревич находится за пределами РФ, объявлен в розыск и заочно арестован). В мае 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства АО «Макфа» и более 20 связанных структур, включая девелоперские активы ООО «Родник» и ритейл-площадки «Школьника». Общая стоимость национализированного имущества превысила 46 млрд руб.

Сразу после перехода под контроль Росимущества новые управляющие компании инициировали серию судебных разбирательств в арбитраже, направленных на «расчистку» балансов от обязательств перед зарубежными структурами, аффилированными с прежними владельцами. Ключевым ответчиком в этих делах выступала кипрская компания Rantip Invest Limited. В мае — июле 2026 года челябинский арбитраж в закрытом режиме удовлетворил иски ООО «УМ „Школьник“», ООО «ОтельСтрой» и ООО «Родник», признав выданные им ранее займы (на сотни миллионов рублей) вкладами в имущество.

Эта юридическая конструкция фактически аннулировала статус кредитора для кипрской компании, превратив долг в безвозвратную инвестицию в капитал. Представители защиты семьи Юревичей, в частности адвокат Игорь Трунов, называл такие решения «правовой инновацией» и уклонением от возврата средств. Тем не менее, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил эти решения в силе. Казахстанское ТОО Baiterek Capital участвовало в данных процессах в качестве третьего лица и, судя по текущему делу, именно оно стало инициатором взыскания этих же средств в судах Республики Кипр.

Обращение «Школьника» за антиисковым запретом является логическим продолжением стратегии по удержанию национализированных капиталов внутри страны. Юрист Forward Legal Олесь Груздев поясняет, что подобный инструмент стал доступен российским компаниям благодаря ст. 248.2 АПК РФ (так называемая «поправка Лугового»).

«Вероятнее всего, договор займа между „Школьником“ и кипрской Rantip содержит оговорку, по которой все споры относятся к компетенции иностранного суда. Чтобы упредить действия кредиторов по взысканию, „Школьник“ добился признания займа вкладом в капитал в России. Однако решение челябинского суда само по себе не мешает оппонентам продолжать процесс на Кипре, где действуют иные нормы права. Именно поэтому компания обратилась к механизму ст. 248.2 АПК РФ»,— отмечает господин Груздев.

Суть данного механизма в том, что российское лицо, которое не может обеспечить защиту своих прав в иностранном суде (в том числе из-за санкционных ограничений или исключительной важности спора для интересов РФ), может просить отечественный суд запретить оппоненту судиться за рубежом.

«Размер неустойки в 12,6 млн евро в данном случае, скорее всего, соответствует сумме требований, заявленных в кипрском суде. Эффективность такого запрета напрямую зависит от наличия у Baiterek Capital активов на территории России. Если они есть, то российская неустойка становится весьма действенным инструментом, так как может быть взыскана за счет этого имущества»,— поясняет эксперт.

В качестве наиболее известного аналогичного дела юристы приводят дело «Русхимальянса» против немецкой Linde и ряда европейских банков (Unicredit, Deutsche Bank). Тогда российскому суду удалось остановить процессы в Лондоне именно благодаря угрозе взыскания неустойки с российских активов этих банков.

Для УМ «Школьник» вопрос юридической чистоты баланса имеет не только теоретическое, но и вполне прикладное значение. В августе 2026 года 100% долей компании были проданы на аукционе за 397,4 млн руб. Покупателем выступило ООО «Профнедвижимость», подконтрольное Людмиле Свеженцевой (дочь бывшего депутата регионального заксобрания Игоря Свеженцева). «Школьник» владеет значительными площадями в ТРК «Урал», и попытка взыскания старого долга через иностранные суды могла бы создать риски ареста счетов или блокировки сделок для нового собственника.

По мнению Олеся Груздева, шансы кредиторов взыскать эти деньги в России как заем теперь стремятся к нулю.

«Однако здесь есть юридический нюанс. Если долг признан не займом, а вкладом в имущество, то у Rantip или его правопреемников должны возникнуть права участника общества и, как следствие, возможность получения дивидендов. Наверно, кредиторам стоило бы пытаться взыскивать средства не через тело займа, а через распределение прибыли предприятия»,— резюмирует юрист Олесь Груздев.

Евгений Рыженьков