Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев вновь возглавил тульский «Арсенал»

Дмитрий Аленичев назначен на пост главного тренера тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге — втором по силе российском дивизионе. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

На этом посту 53-летний специалист сменил Дмитрия Гунько. Последний был отправлен в отставку после поражения в матче «пути регионов» FONBET Кубка России против ивановского «Текстильщика» (0:1).

Последним местом работы Дмитрия Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Тренерскую карьеру он начал в «Арсенале», который возглавлял с 2011 по 2015 год. Под его руководством туляки впервые в истории вышли в Российскую премьер-лигу. Также специалист тренировал московский «Спартак» с 2015 по 2016 год. Вместе с «красно-белыми» Аленичев в качестве игрока четыре раза стал чемпионом России. Также он выиграл Лигу чемпионов и завоевал Кубок UEFA в составе португальского «Порту».

По итогам 11 туров «Арсенал» с 13 очками занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем раунде команда на выезде сыграет с «Енисеем».

Арнольд Кабанов