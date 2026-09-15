На иноагента Гребенщикова составили протокол о связях с нежелательной организацией

В отношении музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) возбудили дело об административном нарушении за сотрудничество с нежелательной организацией. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Гребенщиков (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ Борис Гребенщиков (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Дело возбуждено по ст. 20.33 КоАП. Наказание по ней предусматривает штраф для граждан от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Музыкант покинул Россию вскоре после начала СВО. В 2023 году Минюст включил Бориса Гребенщикова в реестр иностранных агентов. В октябре 2025 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал его на 40 тыс. руб. Причиной стало отсутствие маркировки иноагента в одном из роликов на YouTube. В марте этого года Борис Гребенщиков (иноагент) получил гражданство Великобритании.