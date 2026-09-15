Более 60% абонентов Запорожской области постоянно отключены от света

Более 60% жителей Запорожской области постоянно находятся без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ситуация с электроснабжением в Запорожской области остается сложной. В постоянном режиме отключенными остаются более 60% абонентов. Качество подачи электроэнергии по-прежнему не соответствует нормативным показателям»,— отметил господин Балицкий.

По его словам, в области не публикуют точные графики отключений и включений света из-за резких скачков напряжения. Как утверждает губернатор, это вынуждает операторов отключать узловые питающие подстанции в оперативном режиме.

«Это происходит мгновенно, и предугадать эти моменты невозможно. Ситуация осложняется тем, что электроснабжение нашего региона зависит от внешних центров питания, расположенных за пределами нашей области. По этим объектам регулярно наносятся удары. Публикация детальных графиков и схем может раскрыть информацию о критически важных центрах питания, что немедленно сделает их целью для новых атак»,— добавил губернатор.

Две недели назад власти Запорожской области заявили о повреждениях системы электроснабжения из-за массированных атак вооруженных сил Украины. По информации мэра Энергодара Максима Пухова, город уже пятые сутки полностью обесточен. Он сообщил, что специалисты продолжают восстановление, однако пока не могут назвать сроки завершения ремонтных работ.

Александр Дремлюгин, Симферополь