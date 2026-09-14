Энергодар четвертые сутки остается без света
Город Энергодар в Запорожской области четвертые сутки обесточен из-за аварии на линиях электропередачи после серии атак вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.
«Повреждены линии ЛЭП, которые питают город. Повреждения за пределами Энергодара. Сроки восстановления назвать нельзя»,— уточнил господин Пухов. Он также отметил, что критическая инфраструктура в городе, МЧС и системы жизнеобеспечения обеспечиваются электроэнергией за счет резервных источников.
По данным властей города, в течение сегодняшнего дня девять украинских БПЛА один за другим атаковали местный магазин «Таврида», а также повредили филиал художественного отделения ДШИ.
«К счастью, пострадавших нет. Повреждения устанавливаются. Отдельно хочу сказать о безопасности работающих в городе магазинов. Сегодня от их работы напрямую зависит обеспечение Энергодара продуктами и товарами первой необходимости. Мы постоянно взаимодействуем с предпринимателями и ответственными службами, оцениваем ситуацию по каждому объекту и рассматриваем возможности дополнительной защиты»,— добавил мэр города.
При повреждении энергообъектов за пределами Энергодара восстановление зависит от замены оборудования, а не только от переключения городской сети. В апреле 2026 года при схожем отключении специалисты оценивали, что на замену оборудования потребуется не менее суток, а повреждения назывались сложными. Это объясняет, почему срок возвращения штатного электроснабжения нельзя определить простым переключением резервной линии.
Резервная схема позволяет поддерживать критические функции, но не заменяет подачу электричества всему городу. Во время предыдущих отключений от дизель-генераторов обеспечивались больница, медсанчасть, водоснабжение, водоотведение, школы, детские сады и другие социальные объекты; в мае 2026 года власти сообщали, что проблем с запасами и поставкой топлива для генераторов не было.
Для Энергодара такие отключения уже фиксировались ранее: в сентябре 2024 года город дважды оставался без электричества из-за повреждений линий электропередачи, а в конце октября того же года после атаки беспилотников электроснабжение снова прерывалось.