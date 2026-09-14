Энергодар четвертые сутки остается без света

Город Энергодар в Запорожской области четвертые сутки обесточен из-за аварии на линиях электропередачи после серии атак вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.

«Повреждены линии ЛЭП, которые питают город. Повреждения за пределами Энергодара. Сроки восстановления назвать нельзя»,— уточнил господин Пухов. Он также отметил, что критическая инфраструктура в городе, МЧС и системы жизнеобеспечения обеспечиваются электроэнергией за счет резервных источников.

По данным властей города, в течение сегодняшнего дня девять украинских БПЛА один за другим атаковали местный магазин «Таврида», а также повредили филиал художественного отделения ДШИ.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждения устанавливаются. Отдельно хочу сказать о безопасности работающих в городе магазинов. Сегодня от их работы напрямую зависит обеспечение Энергодара продуктами и товарами первой необходимости. Мы постоянно взаимодействуем с предпринимателями и ответственными службами, оцениваем ситуацию по каждому объекту и рассматриваем возможности дополнительной защиты»,— добавил мэр города.

Александр Дремлюгин, Симферополь