Историку русской кухни Павлу Сюткину дали шесть лет за фейки про армию

Зюзинский районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы блогера, радио- и телеведущего Павла Сюткина. Он признан виновным в распространении фейков об армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сюткин

Фото: Личный архив Павла Сюткина Павел Сюткин

Фото: Личный архив Павла Сюткина

Суд подтвердил доводы следствия, согласно которым блогер разместил в своем канале в Telegram «публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», сообщили в прокуратуре. Дело расследовалось по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — следователи считали, что преступление фигурант совершил по мотивам политической ненависти.

Блогер будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также ему запретили администрировать сайты и вести блоги в интернете в течение четырех лет.

Павел Сюткин известен как историк русской кухни. Издал несколько книг по теме, сотрудничал с интернет-изданием Republic (признано в РФ иноагентом). Был соведущим и приглашенным экспертом кулинарных передач на нескольких радиостанциях и телеканалах. Входил в состав комиссии по гастрономическому туризму при Ростуризме. Его задержали в октябре 2025 года и внесли в список террористов и экстремистов.