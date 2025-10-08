Историка русской кухни Павла Сюткина задержали по делу о военных фейках

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ против блогера и историка русской кухни Павла Сюткина. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дело возбудили по результатам работы СКР и московского управления ФСБ. По данным следствия, фигурант опубликовал пост в Telegram, где содержалась ложная информация о действиях ВС РФ против мирных жителей Украины.

Павел Сюткин называет себя историком русской кухни. Блогер также сотрудничает с журналом Republic (признан в России иноагентом). На YouTube-канал задержанного подписано более 12,7 тыс. человек.

Никита Черненко