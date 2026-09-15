Прокуратура запросила реальные сроки фигурантам дела о нижегородских городовых

На заседании Нижегородского районного суда прокуратура запросила реальные сроки бывшему главе АНО «Горький» Глебу Коновалову и руководителю ЧОП «Боец» Евгению Пономареву, обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они проходят по делу о хищении почти 14 млн руб. при пошиве мундиров и охране городовых в рамках проекта «Новый городовой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 — 2023 годах АНО по завышенным ценам заключило контракты на охрану городовых, патрулирующих исторические улицы Нижнего Новгорода, и пошив для них мундиров, а также за счет субсидии обучало сотрудников ЧОП «Боец» и арендовало им офис на центральной улице Большой Покровской. Подсудимые не признали вину, подчеркивая, что контракты заключались по рыночным ценам, а проверки мэрии и надзорных органов нарушений не нашли.

Глеба Коновалова прокуратура просит осудить на пять с половиной лет лишения свободы и оштрафовать на 400 тыс. руб. по первому эпизоду дела об охране городовых и на 300 тыс. руб. — по второму эпизоду с пошивом формы. Евгений Пономарев, по доводам прокуратуры, должен отбыть срок в четыре года и выплатить штраф в 500 тыс. руб. по первому эпизоду.

Экс-глава АНО «Горький» попросил суд переквалифицировать его действия по второму эпизоду на ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). «Мной не были надлежащим образом оформлены документы на форму и аксессуары, что и могло причинить ущерб на неподтвержденную документами сумму», — пояснил Глеб Коновалов в суде.

Решение по этому вопросу суд отложил до 23 сентября. Тогда состоится второй этап судебных прений. На нем защита Глеба Коновалова собирается доказать, что следствие необоснованно включило в инкриминируемую сумму уплаченные налоги, прибыль ЧОП и зарплату охранников, которым платили вне зарплатного проекта.

«Администрация города выделила 23 млн руб. на охранную деятельность в ЧОП. 10 млн ушли на зарплаты сотрудникам, а остальное — накладные расходы, которые, по документам, ушли в налоговые фонды», — пояснил «Ъ-Приволжье» адвокат Глеба Коновалова Александр Агеев.

Как писал «Ъ», защита экс-директор АНО «Горький» просила вернуть дело прокурору по истечении предельного годового срока следствия, однако суд счел, что оснований для этого нет.

Егор Емельянов