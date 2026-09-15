Кремль назвал условия для обсуждения экспорта российского газа в ЕС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вопрос поставок российского газа в Европу коммерческим. По его словам, для возобновления переговоров на этот счет необходимо, чтобы такие поставки были выгодны.
«Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление,— сказал господин Песков на брифинге.— Вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать».
По утвержденной ЕС программе европейские страны рассчитывают полностью отказаться от российского сниженного природного газа с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа начала закупать газ на мировом рынке. В сентябре стоимость газа на основных хабах с поставкой на день вперед превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это сопоставимо с ценами уровня энергетического кризиса декабря 2022 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Цены разогрелись».
Реалистичность возвращения российского газа в Европу ограничивает инфраструктура: сохранившаяся ветка «Северного потока-2» не лицензирована ни Германией, ни Европейским союзом, поэтому для работы на европейском рынке ей потребуется сертификация. Пока этот статус не урегулирован, даже озвученные намерения европейских газовых компаний не превращаются в готовый маршрут поставок.
Переориентация газа на другие направления также не означает, что европейский рынок может быстро получить прежние объемы. По данным за 2023 год, действующие контракты с Китаем не компенсировали потерю европейского рынка, а возможные поставки до 50 млрд куб. м в год по «Силе Сибири-2» даже в оптимистичном сценарии ожидались лишь с конца 2020-х годов.
Цена должна сопоставляться с альтернативой для покупателя и затратами на восстановление поставок. По оценкам 2023 года, до ожидаемого роста мировых СПГ-мощностей к 2027 году Европа как замыкающий рынок вынуждена платить премию поставщикам СПГ, а зависимость от СПГ сделала европейский рынок более волатильным. Для возвращения российского газа этого было бы недостаточно без урегулирования судебных споров «Газпрома» с европейскими контрагентами, которые назывались условием рассмотрения таких поставок.