Кремль назвал условия для обсуждения экспорта российского газа в ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вопрос поставок российского газа в Европу коммерческим. По его словам, для возобновления переговоров на этот счет необходимо, чтобы такие поставки были выгодны.

«Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление,— сказал господин Песков на брифинге.— Вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать».

По утвержденной ЕС программе европейские страны рассчитывают полностью отказаться от российского сниженного природного газа с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа начала закупать газ на мировом рынке. В сентябре стоимость газа на основных хабах с поставкой на день вперед превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это сопоставимо с ценами уровня энергетического кризиса декабря 2022 года.

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