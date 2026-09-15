Около трети финансирования не хватает на содержание дорог Нижнего Новгорода

На содержание дорог Нижнего Новгорода в 2026 году по состоянию на 1 сентября заложено 4,2 млрд руб. По нормативу потребность составляет около 6,6 млрд руб., рассказала директор департамента транспорта Елена Кузнецова на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству. То есть потребность в финансировании обеспечена примерно на 64%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Руководитель доложила депутатам о подготовке к зимнему сезону. Она отметила, что общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 2,63 тыс. км, включая более 900 км в Кстовском районе.

На содержании дорог будут задействованы 530 единиц техники, включая около 100 за счет подрядчиков, при нормативе для такого объема 863 единицы. Водительскими кадрами и рабочими городские дорожные предприятия обеспечены пока на 67–70%. Остальных планируют привлекать по договорам.

Елена Кузнецова добавила, что за прошлую зиму из города вывезли 1,79 млн кубометров снега, что стало рекордом.

Галина Шамберина