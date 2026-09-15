Москва передает Нижнему Новгороду 50 коммунальных машин

Правительство Москвы в рамках взаимодействия с правительством Нижегородской области намерено передать Нижнему Новгороду 50 единиц коммунальной техники в 2026 году. Об этом рассказала директор нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По ее словам, всего в Нижнем Новгороде предстоящей зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. Из них около 100 – за счет подрядчиков.

Елена Кузнецова добавила, что с 2021 по 2025 год город приобрел 347 единиц коммунальной техники. В 2026 году закуплено еще шесть водооткачивающих машин, а также 120 единиц дорожной техники и 28 комбинированных машин – по программе льготного лизинга.

По нормативу для обслуживания дорог Нижнего Новгорода требуется 863 единицы коммунальной техники, уточнила директор департамента. То есть город обеспечен ею сейчас примерно на 60%.

Ирина Швецова