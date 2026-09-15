Маньяку Алексею Гаськову запросили пожизненный срок

Гособвинение во время прений в Мособлсуде попросило приговорить к пожизненному лишению свободы маньяка Алексея Гаськова. Его обвиняют в серии убийств и изнасилований, совершенных в начале 2000-х годов. Об этом сообщили в управлении прокуратуры по Подмосковью.

Убийства происходили в Москве и ближайшем Подмосковье в 2002 году. По версии следствия, преступник нападал на жертв в темное время суток, бил тяжелым предметом по голове, а затем насиловал и душил. Гаськов убил трех девушек в Бабушкинском районе Москвы за несколько месяцев.

Следующей жертвой стала абитуриентка московского колледжа, чей труп нашли в лесопарке в Подольске. Затем он в один день убил двух девушек в городском парке Пушкино, а позже — там же пырнул ножом мужчину. С еще двумя жертвами маньяк расправился на северо-востоке Москвы. Десятой погибшей от рук Гаськова стала племянница советника президента Перу, приехавшая изучать хореографию в Москву.

Кроме того, преступник с 2020 по 2024 год регулярно спаивал свою несовершеннолетнюю падчерицу. После этого он совершал развратные действия с потерпевшей и насиловал ее.

Сам Гаськов в интервью «Вестям» утверждал, что на его счету более 100 убийств с 1995 года. Он заявил о раскаянии и написал явки с повинной для сотрудничества со следствием.

Подробнее — в материале «Ъ» «Актер развратного жанра».

Никита Черненко