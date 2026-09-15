Маньяку Алексею Гаськову запросили пожизненный срок
Гособвинение во время прений в Мособлсуде попросило приговорить к пожизненному лишению свободы маньяка Алексея Гаськова. Его обвиняют в серии убийств и изнасилований, совершенных в начале 2000-х годов. Об этом сообщили в управлении прокуратуры по Подмосковью.
Убийства происходили в Москве и ближайшем Подмосковье в 2002 году. По версии следствия, преступник нападал на жертв в темное время суток, бил тяжелым предметом по голове, а затем насиловал и душил. Гаськов убил трех девушек в Бабушкинском районе Москвы за несколько месяцев.
Следующей жертвой стала абитуриентка московского колледжа, чей труп нашли в лесопарке в Подольске. Затем он в один день убил двух девушек в городском парке Пушкино, а позже — там же пырнул ножом мужчину. С еще двумя жертвами маньяк расправился на северо-востоке Москвы. Десятой погибшей от рук Гаськова стала племянница советника президента Перу, приехавшая изучать хореографию в Москву.
Кроме того, преступник с 2020 по 2024 год регулярно спаивал свою несовершеннолетнюю падчерицу. После этого он совершал развратные действия с потерпевшей и насиловал ее.
Сам Гаськов в интервью «Вестям» утверждал, что на его счету более 100 убийств с 1995 года. Он заявил о раскаянии и написал явки с повинной для сотрудничества со следствием.
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К нынешнему суду дело пришло после повторной проверки старых материалов. В июле 2024 года архивное дело о нераскрытых убийствах заново изучили следователи и криминалисты подмосковного главка СКР вместе с оперативниками ГУУР МВД России, установившие признак серийности, а экспертное исследование вещественных доказательств показало, что биологические образцы с мест преступлений 2002 года в Подмосковье принадлежат Алексею Гаськову.
Интерес к Гаськову по этим эпизодам возникал еще в декабре 2002 года, когда его задержали в Бердске по подозрению в убийствах и изнасилованиях: с 1999 года в городе пять девушек были задушены и десять изнасилованы. Тогда же московские следователи проявляли к нему интерес в связи именно с теми эпизодами, в которых его обвиняют сейчас, однако причастность доказать не удалось. Позднее убийцей бердских девушек оказался знакомый Гаськова Михаил Юдин, суд снял с Гаськова обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве и отпустил его, поэтому нынешнее обвинение опирается не на старое задержание, а на результаты повторного расследования и экспертизы.