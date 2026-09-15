Астана впервые примет финал еврокубкового турнира

Матч за Суперкубок UEFA в 2028 году пройдет на стадионе «Астана Арена». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Столица Казахстана впервые примет финал еврокубкового турнира. Стадион, открытый в 2009 году, вмещает 30,2 тыс. болельщиков. Арена является домашней для футбольного клуба «Астана» и национальной сборной.

Суперкубок UEFA разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году обладателем трофея стал французский ПСЖ.

Арнольд Кабанов