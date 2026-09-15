В Кремле назвали способы урегулирования ситуации на мировом нефтяном рынке
Песков: помимо прекращения ударов по НПЗ нужно снять санкции с экспортеров нефти
Обеспечение защищенности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличение объемов выпуска нефтепродуктов не решат проблем на глобальных рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для этого нужно снять санкции с экспортеров сырья и обеспечить защищенность танкеров.
«Чтобы решить проблемы на мировых рынках, нужно решить проблему, первое, безопасного судоходства для нефтяных танкеров. И второе, отменить все ограничения, все незаконные санкции на поставки на рынке энергоносителей, нефтепродуктов как из России, так и из всех других стран, которые находятся под грузом таких санкций»,— уточнил господин Песков на брифинге.
Пресс-секретарь президента добавил, что российский рынок близок к полному насыщению из-за мер по обеспечению безопасности НПЗ и других энергообъектов. Накануне Минэнерго России отчитывалось о росте производства нефтепродуктов после того, как на нескольких НПЗ запустили дополнительные установки.
Санкции ограничивают поставки не только формальным запретом, но и через расчеты, торговые операции и доступ к покупателям. После ограничений против «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти» в октябре 2025 года государственные компании Китая приостановили закупки российской нефти, а индийские НПЗ начали пересматривать контракты; в декабре 2025 года импорт российского сырья индийскими НПЗ, по данным Reuters, сократился наполовину. Поэтому рост выпуска на российских НПЗ сам по себе не восстанавливает прежние экспортные каналы для сырья.
Безопасность танкерных перевозок влияет уже на физическую доступность нефти: в марте 2026 года МЭА оценивало, что перекрытие Ормузского пролива способно сократить мировое предложение на 8 млн баррелей в сутки. Показательно, что временное разрешение OFAC весной 2026 года распространялось только на российскую нефть и нефтепродукты, уже погруженные на суда, и действовало около месяца: такая мера облегчала реализацию грузов в пути, но не обеспечивала свободное движение новых поставок.