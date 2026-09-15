В Кремле назвали способы урегулирования ситуации на мировом нефтяном рынке

Обеспечение защищенности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличение объемов выпуска нефтепродуктов не решат проблем на глобальных рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для этого нужно снять санкции с экспортеров сырья и обеспечить защищенность танкеров.

«Чтобы решить проблемы на мировых рынках, нужно решить проблему, первое, безопасного судоходства для нефтяных танкеров. И второе, отменить все ограничения, все незаконные санкции на поставки на рынке энергоносителей, нефтепродуктов как из России, так и из всех других стран, которые находятся под грузом таких санкций»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента добавил, что российский рынок близок к полному насыщению из-за мер по обеспечению безопасности НПЗ и других энергообъектов. Накануне Минэнерго России отчитывалось о росте производства нефтепродуктов после того, как на нескольких НПЗ запустили дополнительные установки.