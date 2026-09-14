Минэнерго России сообщило о росте производства нефтепродуктов

На нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах начали работать дополнительные установки. Это позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов, сообщили представители Минэнерго на заседании по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака.

Ведомство продолжает работать над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС, а также с ФАС. Они направлены на поддержание «приемлемого уровня цен». «Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев»,— указано в пресс-релизе правительства.

ФАС отчиталась, что возбудила уже 55 уголовных дел и выдала 83 предписания из-за завышения цен на топливо. 51 предупреждение уже исполнено, заверили в службе. «Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции»,— добавили в сообщении.

Правительство отметило, что поставки топлива в регионы с локальными перебоями продолжаются. Поставки в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, а также Пермский и Краснодарский края организованы в «ручном режиме».

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжать следить за ситуацией на внутреннем рынке топлива. Он призвал более четко оценивать складывающийся баланс производства и потребления нефтепродуктов по всей стране, а также усилить контроль за ценообразованием на малых АЗС.