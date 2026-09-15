Приговор по делу о взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле огласят 20 октября

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершились прения сторон по делу о взрыве газа и обрушении подъездов дома №81 на улице Сибирской, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Утром 20 сентября приговор огласят мастеру и двум слесарям «Газэкс», а также владелице квартиры, где произошла утечка газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Защита просила оправдать всех обвиняемых. Как считают адвокаты, достоверных доказательств их вины нет: выводы взрыво-технологической экспертизы вызывают сомнения, а причина взрыва и связь с действиями подсудимых не установлены. Газовики в ходе следствия ссылались на должностные инструкции, а собственница квартиры — на отсутствие нарушений и доступ к газовому шлангу. В прениях обвиняемые решили не участвовать. На последнем слове они заявили о невиновности и попросили оправдания.

Авария произошла 1 августа 2024 года. На первом этаже многоквартирного дома случилась утечка газа, что привело к взрыву и обрушению двух подъездов. В результате происшествия погибли 11 жильцов, среди которых шесть детей. Травмы получили семь взрослых и пять несовершеннолетних. Общий материальный ущерб от инцидента оценивался в 230 млн руб.

Гособвинитель попросил суд назначить девять лет колонии общего режима газовикам — их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Владелице квартиры запросили наказание в виде трех лет колонии-поселения. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ирина Пичурина