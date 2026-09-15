Экс-директору «Облкоммунэнерго» Буданову продлили арест до 15 декабря

Бывшему директору «Облкоммунэнерго» Дмитрию Буданову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 15 декабря, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Буданов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Дмитрий Буданов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Напомним, ему предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», бывший топ-менеджер энергетической компании обвиняется в присвоении 20 млн руб. бюджетных средств, которые выделяли власти Нижнего Тагила на строительство мусоросортировочного комплекса (МСК). Строительство велось в рамках концессии между «Облкоммунэнерго» и администрацией Нижнего Тагила в 2018 году. Стоимость реализации объекта оценили более чем в 4 млрд руб. До ареста Дмитрий Буданов несколько месяцев находился в федеральном розыске.

Уголовное дело в отношении господина Буданова связано с делом о хищении средств бюджета Свердловской области через «Объединенную теплоснабжающую компанию» (ОТСК, «дочка» «Облкоммунэнерго»). По этому делу проходят еще четыре человека: бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, экс-директор ОТСК Антон Боликов, бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и Татьяна Черных, ранее возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС».

По версии следствия, фигуранты выводили средства из областного бюджета через ОТСК под предлогом компенсации расходов по трем концессионным соглашениям, связанным с объектами теплоснабжения и системами горячего и холодного водоснабжения. Следствие считает, что Олег Чемезов, занимавший пост вице-губернатора с 2021 по 2025 год, содействовал этой деятельности.

Дела Алексея Боброва и Татьяны Черных выделены в отдельное производство. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и дали следствию показания, в том числе в отношении Олега Чемезова. На заседании 14 сентября стало известно, что Татьяна Черных совместно с Алексеем Бобровым возместили весь ущерб по своему уголовному делу — 144 млн руб. Суд смягчил Татьяне Черных меру пресечения: вместо домашнего ареста ей назначили запрет определенных действий. Алексею Боброву домашний арест продлили до 1 марта 2027 года.

Меру пресечения также смягчили Антону Боликову — бывшего директора ОТСК отпустили из СИЗО под домашний арест. Олег Чемезов с конца 2025 года находится под домашним арестом.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Ущерб возмещен, арест заменен»

Полина Бабинцева