Комедийный хоррор «Бухта вдов» получил 14 призов на премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии «Эмми». Абсолютным триумфатором вечера стал комедийный хоррор «Бухта вдов», собравший 14 призов, включая главный в своей категории. Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим мини-сериалом — «ГКС. Сент-Луис».

«Бухта вдов» стала комедийным сериалом с самым большим количеством «Эмми» за один сезон в истории премии. Помимо главной, за лучший комедийный сериал, «Бухта» получила награды за лучшие режиссуру, сценарий, кастинг, операторскую работу, работу художника-постановщика и еще по две — за музыку и звук. Кейт О’Флинн и Стивен Рут стали лучшими актрисой и актером второго плана в комедии соответственно, а Бетти Гилпин — лучшей приглашенной актрисой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заглавная "Бухта"».