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Заглавная «Бухта»

Премия «Эмми» отметила лучшие сериалы года

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии «Эмми». Абсолютным триумфатором вечера стал комедийный хоррор «Бухта вдов», собравший 14 призов, включая главный в своей категории. Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим мини-сериалом — «ГКС. Сент-Луис». Комментирует Юлия Шагельман.

Команда сериала «Бухта вдов» получает награду в категории «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми»

Команда сериала «Бухта вдов» получает награду в категории «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Команда сериала «Бухта вдов» получает награду в категории «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Выходящая на Apple TV «Бухта вдов» о маленьком островном городке, захваченном нечистой силой, и его мэре, который, несмотря на это, хочет сделать из него процветающий курорт, была выдвинута на «Эмми» в 19 категориях, включая «технические», награды за которые вручали в прошлые выходные. Она не побила прошлогодний рекорд сериала «Киностудия» того же Apple TV с его 23 номинациями, зато установила новый, обойдя его на одну награду.

«Бухта вдов» стала комедийным сериалом с самым большим количеством «Эмми» за один сезон в истории премии.

Помимо главной, за лучший комедийный сериал, «Бухта» получила награды за лучшие режиссуру, сценарий, кастинг, операторскую работу, работу художника-постановщика и еще по две — за музыку и звук. Кейт О’Флинн и Стивен Рут стали лучшими актрисой и актером второго плана в комедии соответственно, а Бетти Гилпин — лучшей приглашенной актрисой.

Сыгравший главную роль Мэттью Риз, награжденный как лучший актер в комедии, поставил еще один рекорд — он первый актер в истории премии с наградами за главную мужскую роль и в комедийном, и в драматическом, и в мини-сериале. И если свою «Эмми» за драму «Американцы» он получил в 2018 году, то за мини-сериал «Чудовище внутри меня» — в тот же вечер, что и за «Бухту вдов».

Вообще, нынешняя церемония получилась богатой на рекорды. Комедийный сериал «Хитрости» был выдвинут на награды в 24 категориях, обойдя «Киностудию».

Сыгравшая в нем Джин Смарт получила «Эмми» как лучшая актриса в комедии и стала первой актрисой, награжденной за каждый сезон комедийного сериала — пять раз. Получая свою премию под овации зала, она призвала встать только мужчин, а женщин — остаться сидеть, потому что им и так неудобно в их корсетах, утягивающем белье и туфлях на шпильке.

Среди драматических сериалов лидировал новый любимец телеакадемиков «Питт», рассказывающий о трудовых буднях отделения скорой помощи одной из больниц Питсбурга. Он получил 25 номинаций и семь наград: лучший драматический сериал, лучший актер в драме (Ноа Уайли победил в этой категории второй год подряд), лучший приглашенный актер в драме (Эрнест Харден-мл.), лучшие кастинг, музыка и слова и лучший пластический грим — натуралистичное изображение различных ранений и травм в сериале действительно впечатляет.

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Рэй Сихорн («Одна из многих», Apple TV). Эта заслуженная награда в какой-то степени компенсация за долгие годы, когда телеакадемия игнорировала ее выдающуюся работу в сериале «Лучше звоните Солу».

Создатель обоих шоу, а также легендарного «Во все тяжкие» Винс Гиллиган, писавший сценарии еще для «Секретных материалов», наконец-то получил свою первую индивидуальную награду — за лучший сценарий сериальной драмы.

«Одна из многих» исходит из фантастической предпосылки, но в своей благодарственной речи Гиллиган сказал: «Нет ничего страннее нашей нынешней реальности. В последние десять лет происходит такое, что просто невозможно придумать».

Всего же «Одна из многих», выдвинутая в 18 номинациях, получила шесть наград, в том числе за лучшие монтаж, работу художника-постановщика, музыку для вступительных титров и сведение звука.

В разделе мини-сериалов лидировала черная комедия об одиночестве «ГКС. Сент-Луис», получившая семь наград. Помимо главной в своей категории, она получила «Эмми» за лучшие режиссуру, сценарий, монтаж и операторскую работу, а Дэвид Харбор и Линда Карделлини стали лучшими актером и актрисой в мини-сериале соответственно.

Эллисон Дженни была выбрана лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале («Дипломатка»), а Салли Филд — в номинации «мини-сериал или телефильм» («Необычайно умные создания»). Том Пелфри стал лучшим актером второго плана в драме («Задание»).

Однако лучшей новостью вечера стало то, что, по словам Винса Гиллигана, сценарии двух первых эпизодов второго сезона «Одной из многих» уже написаны, а значит, ждать осталось не так долго.

Юлия Шагельман

Фотогалерея

78-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии «Эмми»

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Шоураннер сериала «Бухта вдов» Кэти Диполд (в центре) со статуэткой «Эмми» вместе со съемочной группой

Шоураннер сериала «Бухта вдов» Кэти Диполд (в центре) со статуэткой «Эмми» вместе со съемочной группой

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: лауреат «Эмми» за лучшую режиссуру комедийного сериала («Бухта вдов») Хиро Мураи, лауреат «Эмми» за лучший сценарий комедийного сериала Кэти Диполд и победитель в номинации за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Мэттью Риз

Слева направо: лауреат «Эмми» за лучшую режиссуру комедийного сериала («Бухта вдов») Хиро Мураи, лауреат «Эмми» за лучший сценарий комедийного сериала Кэти Диполд и победитель в номинации за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Мэттью Риз

Фото: Mike Blake / Reuters

Лауреат «Эмми» в номинации «Лучший актер драматического сериала» («Больница Питт») Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на Губернаторском балу после церемонии вручении премии

Лауреат «Эмми» в номинации «Лучший актер драматического сериала» («Больница Питт») Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на Губернаторском балу после церемонии вручении премии

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Рэй Сихорн поздравляет шоураннера сериала «Одна из многих» Винса Гиллигана с победой в номинации «Лучший сценарий драматического сериала»

Актриса Рэй Сихорн поздравляет шоураннера сериала «Одна из многих» Винса Гиллигана с победой в номинации «Лучший сценарий драматического сериала»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актрисы Эллисон Дженни (слева) и Эмми Россам, а также актер Алан Камминг. Эллисон Дженни удостоилась награды в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» («Дипломатка»)

Актрисы Эллисон Дженни (слева) и Эмми Россам, а также актер Алан Камминг. Эллисон Дженни удостоилась награды в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» («Дипломатка»)

Фото: Alisha Jucevic / Invision / AP

Актриса Кейли Куоко и актер Том Пелфри, удостоенный награды за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале («Задание»)

Актриса Кейли Куоко и актер Том Пелфри, удостоенный награды за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале («Задание»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Слева направо: актрисы Джин Смарт, Лиза Кудроу и Эль Фаннинг

Слева направо: актрисы Джин Смарт, Лиза Кудроу и Эль Фаннинг

Фото: Chris Pizzello / AP

Ведущая церемонии награждения премией «Эмми», актриса Маришка Харгитей

Ведущая церемонии награждения премией «Эмми», актриса Маришка Харгитей

Фото: Chris Pizzello / AP

Телеведущий Стивен Кольбер со съемочной группой «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» и наградой в категории «Лучшее варьете-шоу»

Телеведущий Стивен Кольбер со съемочной группой «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» и наградой в категории «Лучшее варьете-шоу»

Фото: Chris Pizzello / AP

Справа налево: актриса Зендея, стилист Лоу Роуч и актриса Одесса Эзайон

Справа налево: актриса Зендея, стилист Лоу Роуч и актриса Одесса Эзайон

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Актер Майкл Джей Фокс (в центре) принимает гуманитарную премию имени Боба Хоупа

Актер Майкл Джей Фокс (в центре) принимает гуманитарную премию имени Боба Хоупа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и певица Мег Сталтер (крайняя слева) и актер Пол Уильям Даунс

Актриса и певица Мег Сталтер (крайняя слева) и актер Пол Уильям Даунс

Фото: Mark J. Terrill / AP

Слева направо: актер Ноа Бек, актриса Джессика Белкин, актер Стивен Амелл, актриса Хэсси Харрисон, актер Таддеус ЛаГрон и модель Брукс Нейдер вручают награду в категории «Лучшее реалити-шоу или конкурсная программа»

Слева направо: актер Ноа Бек, актриса Джессика Белкин, актер Стивен Амелл, актриса Хэсси Харрисон, актер Таддеус ЛаГрон и модель Брукс Нейдер вручают награду в категории «Лучшее реалити-шоу или конкурсная программа»

Фото: Chris Pizzello / AP

Шоураннер сериала «Больница Питт» Р. Скотт Геммилл (в центре) с наградой в категории «Лучший драматический сериал»

Шоураннер сериала «Больница Питт» Р. Скотт Геммилл (в центре) с наградой в категории «Лучший драматический сериал»

Фото: Chris Pizzello / AP

Маришка Харгитей (слева) и певица Тейлор Свифт в скетче, пародирующем сериал «Закон и порядок: Специальный корпус»

Маришка Харгитей (слева) и певица Тейлор Свифт в скетче, пародирующем сериал «Закон и порядок: Специальный корпус»

Фото: Chris Pizzello / AP

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Шоураннер сериала «Бухта вдов» Кэти Диполд (в центре) со статуэткой «Эмми» вместе со съемочной группой

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: лауреат «Эмми» за лучшую режиссуру комедийного сериала («Бухта вдов») Хиро Мураи, лауреат «Эмми» за лучший сценарий комедийного сериала Кэти Диполд и победитель в номинации за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Мэттью Риз

Фото: Mike Blake / Reuters

Лауреат «Эмми» в номинации «Лучший актер драматического сериала» («Больница Питт») Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на Губернаторском балу после церемонии вручении премии

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Рэй Сихорн поздравляет шоураннера сериала «Одна из многих» Винса Гиллигана с победой в номинации «Лучший сценарий драматического сериала»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актрисы Эллисон Дженни (слева) и Эмми Россам, а также актер Алан Камминг. Эллисон Дженни удостоилась награды в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» («Дипломатка»)

Фото: Alisha Jucevic / Invision / AP

Актриса Кейли Куоко и актер Том Пелфри, удостоенный награды за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале («Задание»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Слева направо: актрисы Джин Смарт, Лиза Кудроу и Эль Фаннинг

Фото: Chris Pizzello / AP

Ведущая церемонии награждения премией «Эмми», актриса Маришка Харгитей

Фото: Chris Pizzello / AP

Телеведущий Стивен Кольбер со съемочной группой «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» и наградой в категории «Лучшее варьете-шоу»

Фото: Chris Pizzello / AP

Справа налево: актриса Зендея, стилист Лоу Роуч и актриса Одесса Эзайон

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Актер Майкл Джей Фокс (в центре) принимает гуманитарную премию имени Боба Хоупа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и певица Мег Сталтер (крайняя слева) и актер Пол Уильям Даунс

Фото: Mark J. Terrill / AP

Слева направо: актер Ноа Бек, актриса Джессика Белкин, актер Стивен Амелл, актриса Хэсси Харрисон, актер Таддеус ЛаГрон и модель Брукс Нейдер вручают награду в категории «Лучшее реалити-шоу или конкурсная программа»

Фото: Chris Pizzello / AP

Шоураннер сериала «Больница Питт» Р. Скотт Геммилл (в центре) с наградой в категории «Лучший драматический сериал»

Фото: Chris Pizzello / AP

Маришка Харгитей (слева) и певица Тейлор Свифт в скетче, пародирующем сериал «Закон и порядок: Специальный корпус»

Фото: Chris Pizzello / AP

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  • Газета «Коммерсантъ» №170 от 16.09.2026, стр. 11

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