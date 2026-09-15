Заглавная «Бухта»

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии «Эмми». Абсолютным триумфатором вечера стал комедийный хоррор «Бухта вдов», собравший 14 призов, включая главный в своей категории. Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим мини-сериалом — «ГКС. Сент-Луис». Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда сериала «Бухта вдов» получает награду в категории «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми»

Фото: Chris Pizzello / AP Команда сериала «Бухта вдов» получает награду в категории «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Выходящая на Apple TV «Бухта вдов» о маленьком островном городке, захваченном нечистой силой, и его мэре, который, несмотря на это, хочет сделать из него процветающий курорт, была выдвинута на «Эмми» в 19 категориях, включая «технические», награды за которые вручали в прошлые выходные. Она не побила прошлогодний рекорд сериала «Киностудия» того же Apple TV с его 23 номинациями, зато установила новый, обойдя его на одну награду.

«Бухта вдов» стала комедийным сериалом с самым большим количеством «Эмми» за один сезон в истории премии.

Помимо главной, за лучший комедийный сериал, «Бухта» получила награды за лучшие режиссуру, сценарий, кастинг, операторскую работу, работу художника-постановщика и еще по две — за музыку и звук. Кейт О’Флинн и Стивен Рут стали лучшими актрисой и актером второго плана в комедии соответственно, а Бетти Гилпин — лучшей приглашенной актрисой.

Сыгравший главную роль Мэттью Риз, награжденный как лучший актер в комедии, поставил еще один рекорд — он первый актер в истории премии с наградами за главную мужскую роль и в комедийном, и в драматическом, и в мини-сериале. И если свою «Эмми» за драму «Американцы» он получил в 2018 году, то за мини-сериал «Чудовище внутри меня» — в тот же вечер, что и за «Бухту вдов».

Вообще, нынешняя церемония получилась богатой на рекорды. Комедийный сериал «Хитрости» был выдвинут на награды в 24 категориях, обойдя «Киностудию».

Сыгравшая в нем Джин Смарт получила «Эмми» как лучшая актриса в комедии и стала первой актрисой, награжденной за каждый сезон комедийного сериала — пять раз. Получая свою премию под овации зала, она призвала встать только мужчин, а женщин — остаться сидеть, потому что им и так неудобно в их корсетах, утягивающем белье и туфлях на шпильке.

Среди драматических сериалов лидировал новый любимец телеакадемиков «Питт», рассказывающий о трудовых буднях отделения скорой помощи одной из больниц Питсбурга. Он получил 25 номинаций и семь наград: лучший драматический сериал, лучший актер в драме (Ноа Уайли победил в этой категории второй год подряд), лучший приглашенный актер в драме (Эрнест Харден-мл.), лучшие кастинг, музыка и слова и лучший пластический грим — натуралистичное изображение различных ранений и травм в сериале действительно впечатляет.

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Рэй Сихорн («Одна из многих», Apple TV). Эта заслуженная награда в какой-то степени компенсация за долгие годы, когда телеакадемия игнорировала ее выдающуюся работу в сериале «Лучше звоните Солу».

Создатель обоих шоу, а также легендарного «Во все тяжкие» Винс Гиллиган, писавший сценарии еще для «Секретных материалов», наконец-то получил свою первую индивидуальную награду — за лучший сценарий сериальной драмы.

«Одна из многих» исходит из фантастической предпосылки, но в своей благодарственной речи Гиллиган сказал: «Нет ничего страннее нашей нынешней реальности. В последние десять лет происходит такое, что просто невозможно придумать».

Всего же «Одна из многих», выдвинутая в 18 номинациях, получила шесть наград, в том числе за лучшие монтаж, работу художника-постановщика, музыку для вступительных титров и сведение звука.

В разделе мини-сериалов лидировала черная комедия об одиночестве «ГКС. Сент-Луис», получившая семь наград. Помимо главной в своей категории, она получила «Эмми» за лучшие режиссуру, сценарий, монтаж и операторскую работу, а Дэвид Харбор и Линда Карделлини стали лучшими актером и актрисой в мини-сериале соответственно.

Эллисон Дженни была выбрана лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале («Дипломатка»), а Салли Филд — в номинации «мини-сериал или телефильм» («Необычайно умные создания»). Том Пелфри стал лучшим актером второго плана в драме («Задание»).

Однако лучшей новостью вечера стало то, что, по словам Винса Гиллигана, сценарии двух первых эпизодов второго сезона «Одной из многих» уже написаны, а значит, ждать осталось не так долго.

Юлия Шагельман