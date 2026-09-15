США призвали Citibank вернуть Лукашенко замороженные белорусские $44 млн

Власти США попросили Citibank разморозить и вернуть Белоруссии ее активы. Об этом на переговорах в Минске сообщил спецпосланник американского президента Джон Коул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Я полностью поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены», — сказал господин Коул президенту Белоруссии Александру Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он добавил, что сейчас в Вашингтоне прорабатывают «механизм, как это сделать», и как-только будет «конкретный ответ от банка», белорусскую сторону проинформируют.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что в Citibank находятся несколько десятков принадлежащих Белоруссии миллионов долларов.

«Должок верните. $43-44 млн наших в Ситибанке застряли — компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги, — говорил господин Лукашенко. — Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах».