Финал Лиги чемпионов 2029 пройдет на обновленном Camp Nou в Барселоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах. Решение приняли на заседании исполнительного комитета организации в Салониках.

Решающая встреча главного еврокубкового турнира в 2028 году пройдет на Allianz Arena в Мюнхене. Стадион в третий раз в истории примет финал Лиги чемпионов. В 2012 году лондонский «Челси» оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 — после серии пенальти). В 2025 году французский ПСЖ разгромил — 5:0 — миланский «Интер». Вместимость арены составляет 75 тыс. зрителей.

Годом позже финал состоится на стадионе Camp Nou в Барселоне, который после завершения всех этапов реконструкции будет вмещать 105 тыс. человек. Финал Лиги чемпионов проводился на арене дважды. В 1989 году (тогда турнир назывался Кубком европейских чемпионов) итальянский «Милан» обыграл румынскую «Стяуа» со счетом 4:0. Через 10 лет английский «Манчестер Юнайтед» победил «Баварию» благодаря двум голам в добавленное время — 2:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. Финал в 2027 году пройдет на Metropolitano в Мадриде.

Арнольд Кабанов