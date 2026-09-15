Лавров: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов
Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-м посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
Господин Лавров упомянул ситуацию вокруг активов Центробанка в Европе, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По его словам, западные страны изобретают различные «квазиюридические основания», чтобы вывести эти средства из-под бельгийской юрисдикции, так как премьер страны Барт де Вевер «отказывается делать что-либо в направлении их конфискации».
«И хотят перевести на какой-то счет, который будет общесоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Financial Times писала, что Еврокомиссия возобновила обсуждение способов, которые убедили бы правительства стран ЕС одобрить использование замороженных активов России для передачи их Украине. Инициативу по использованию российских средств отклонила Бельгия.
Главное препятствие для передачи резервов — не только отсутствие согласия между странами ЕС, но и неопределенность правового механизма. Рабочая группа ЕС в 2023 году пришла к выводу, что одних санкций недостаточно для надежного обоснования конфискации замороженных активов; дополнительным ограничением служит принцип суверенного иммунитета государственной собственности, который Международный суд ООН применял в споре Германии и Италии в 2012 году.
Для Бельгии вопрос особенно чувствителен из-за концентрации активов: из примерно €300 млрд замороженных ЕС и странами G7 российских средств около €180 млрд находятся в Euroclear. В декабре 2025 года страны ЕС не смогли согласовать экспроприацию, а риск для депозитария усиливается возможными судебными разбирательствами: российский регулятор уже требовал через Арбитражный суд Москвы взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, однако Euroclear решение не признал.
Поэтому обсуждался и более ограниченный вариант — направлять Украине не сами резервы, а доходы от их инвестирования. С момента заморозки такие чрезвычайные доходы достигли €8 млрд; в августе 2026 года Еврокомиссия объявила о поступлении €1,4 млрд в бюджет ЕС для помощи Украине. Для прямого использования основного капитала потребовалась бы дополнительная правовая защита, поскольку, по оценке Fitch Ratings, без нее риск судебных споров для Euroclear может заметно возрасти.