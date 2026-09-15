Лавров: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов

Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-м посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

Господин Лавров упомянул ситуацию вокруг активов Центробанка в Европе, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По его словам, западные страны изобретают различные «квазиюридические основания», чтобы вывести эти средства из-под бельгийской юрисдикции, так как премьер страны Барт де Вевер «отказывается делать что-либо в направлении их конфискации».

«И хотят перевести на какой-то счет, который будет общесоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Financial Times писала, что Еврокомиссия возобновила обсуждение способов, которые убедили бы правительства стран ЕС одобрить использование замороженных активов России для передачи их Украине. Инициативу по использованию российских средств отклонила Бельгия.