В России резко возросла доля «синтетики» в наркопотреблении

В РФ происходят опасные изменения в структуре наркопотребления: от героина и каннабиноидов граждане все чаще переходят на синтетические наркотики. К такому выводу пришли исследователи проекта «Если быть точным», проанализировав судебную практику. Тенденцию подтверждают в МВД: по данным полиции, число правонарушений, связанных с употреблением синтетических наркотиков, за последнее десятилетие выросло в 1,6 раза. Употребление таких веществ наносит серьезный вред психике, поясняют эксперты. Специалисты Минздрава обещают совершенствовать подходы к лечению и профилактике наркомании.

По данным Государственного антинаркотического комитета (собирает данные от Минздрава, МВД и наркологических служб), в 2025 году общее число наркозависимых оценивалось в 364,5 тыс. человек (на 3,6% меньше, чем в 2024 году), из них 218,1 тыс. имеют диагноз «синдром зависимости», а 146,4 тыс.— «пагубное употребление» (когда наркотик наносит вред здоровью и создает социальные проблемы, но привязанности еще нет). По данным Росстата, в 2015–2024 годах число пациентов с впервые выявленной наркотической зависимостью сократилось на 37%. Однако подробных данных о том, какие конкретно виды веществ чаще всего употребляют граждане, в официальных отчетах нет.

Аналитики проекта «Если быть точным» исследовали открытые данные и пришли к выводу, что сокращение наркопотребления связано с уменьшением популярности в первую очередь опиоидных наркотиков (кокаина, героина и т. д.) При этом постепенно увеличивается доля «синтетики».

Подробнее — в материале «Буйный рост нерастительного».