Нижегородская мэрия передает ОКО станцию снеготаяния на улице Сусловой

Администрация Нижнего Новгорода намерена передать АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) станцию снеготаяния на улице Надежды Сусловой в Советском районе. Об этом сообщила директор департамента транспорта Елена Кузнецова на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Она рассказала, что штатно сейчас в городе работает станция в Нижегородском районе мощностью 7 тыс. кубометров в сутки.

Станция в Советском районе рассчитана на 1,5 тыс. кубометров снега в сутки. Как писал «Ъ-Приволжье», ее планировали модернизировать по концессии с ООО «Чистые улицы Приволжья» еще в 2023 году. Этот же инвестор намеревался построить станцию на улице Коминтерна в заречной части города, но с обоими проектами не справился, и мэрия расторгла контракты через суд.

Ирина Швецова