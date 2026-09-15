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Нижегородская мэрия передает ОКО станцию снеготаяния на улице Сусловой

Администрация Нижнего Новгорода намерена передать АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) станцию снеготаяния на улице Надежды Сусловой в Советском районе. Об этом сообщила директор департамента транспорта Елена Кузнецова на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Она рассказала, что штатно сейчас в городе работает станция в Нижегородском районе мощностью 7 тыс. кубометров в сутки.

Чем инвестор пояснял неисполнение соглашений

Станция в Советском районе рассчитана на 1,5 тыс. кубометров снега в сутки. Как писал «Ъ-Приволжье», ее планировали модернизировать по концессии с ООО «Чистые улицы Приволжья» еще в 2023 году. Этот же инвестор намеревался построить станцию на улице Коминтерна в заречной части города, но с обоими проектами не справился, и мэрия расторгла контракты через суд.

Ирина Швецова