Суд утвердил расторжение концессии по станции снеготаяния в Московском районе

Первый апелляционный арбитражный суд утвердил решение о расторжении концессии по станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода, оно вступило в законную силу. Об этом говорится в материалах судебной картотеки.

Как писал «Ъ-Приволжье», концессионером по соглашению с мэрией Нижнего Новгорода выступало ООО «Чистые улицы Приволжья». Компания планировала построить станцию снеготаяния в Бурнаковской низине стоимостью 177 млн руб. в 2023 году, однако не уложилась в срок, и соглашение было расторгнуто через суд.

Также ООО планировало строительство станции снеготаяния по концессии в Советском районе за 322,5 млн руб. Это соглашение также было расторгнуто.

